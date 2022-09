الإعلان عن المرحلة الأخيرة من مبيعات التذاكر أواخر الشهر الجاري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن بيع أكثر من 2.45 مليون تذكرة لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تقام منافساتها للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط، ما يؤكد تصاعد الحماس للبطولة لدى المشجعين من أنحاء العالم، قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق المهرجان الكروي التاريخي.

وأشارت أرقام الفيفا إلى أن مرحلة المبيعات الماضية في شهري يوليو وأغسطس شهدت بيع أكثر من 500 ألف تذكرة، فيما سيجري الإعلان عن المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر أواخر الشهر الجاري، على أن يبدأ قريباً إتاحة تذاكر المونديال للشراء عبر منافذ البيع في أنحاء قطر.

وبإمكان كل مشجّع من حاملي التذاكر دعوة ما يصل إلى ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر للدخول إلى قطر، مع تطبيق الحد الأدنى من رسوم الدخول للمشجعين الذين لا يحملون تذاكر، ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، ومن المقرر إتاحة ذلك تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من مبيعات التذاكر أواخر الشهر الجاري.

وأعرب المهندس ياسر الجمال، المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن سعادته بالأرقام المرتفعة لمبيعات تذاكر مباريات البطولة، وتطلعه للترحيب بمشجعي كرة القدم من حول العالم، في الاحتفالية الكروية العالمية، مع اقتراب انطلاق صافرة البداية في نوفمبر المقبل.

وأضاف: “سعداء بنتائج مبيعات التذاكر، ونحن على بعد أسابيع قليلة من انطلاق أكبر حدث رياضي على أرض قطر، ولأول مرة في منطقتنا. ويسرنا الترحيب بالمشجعين من أنحاء المعمورة في حدث عالمي يستقطب الجمهور المتحمس لهذه اللعبة الرائعة.”

وأضاف: “سيجد المشجعون كرم الضيافة وطيب الترحاب بانتظارهم، كما سيقضون أوقاتاً ممتعة مع منافسات قوية، والكثير من الفعاليات الترفيهية خارج الاستادات. ولا شك أن بطولة كأس العالم في قطر ستضع بصمتها المميزة على خارطة المونديال باعتبارها نسخة لا مثيل لها تترك أثراً ملموساً في قطر والعالم العربي والمنطقة.”

وتتواصل الاستعدادات لاستضافة النسخة الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ الحديث لكأس العالم، بما يتيح للمشجعين واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية المرافقة للمنتخبات من البقاء في قلب الحدث طوال فترة البطولة التاريخية، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين استادين 75 كلم.

وفي هذا السياق؛ أكد السيد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أن الطبيعة متقاربة المسافات التي ينفرد بها مونديال قطر، يشكل ميزة هامة للمشجعين، وتتيح لهم التواجد بالقرب من الاستادات المونديالية والفعاليات الترفيهية التي ستقام طوال فترة البطولة.

وأضاف: “ستتاح أمام المشجعين فرصة فريدة في التاريخ الحديث للبطولة، لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال المراحل الأولى من منافسات المونديال. كما سيجد المشجعون واللاعبون استادات عالمية المستوى، والعديد من الخيارات المميزة لأماكن الإقامة، إضافة إلى باقة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في أنحاء البلاد، وفي مقدمتها مهرجان الفيفا للمشجعين والذي يتوقع أن يستقطب الآلاف من الجمهور في حديقة البدع بالدوحة.”

المصدر: qatar2022.ga

The post الإعلان عن المرحلة الأخيرة من مبيعات التذاكر أواخر الشهر الجاري appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار