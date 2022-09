يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مباراتين وديتين أمام نظيره السوداني يومي 10 و12 من سبتمبر الجاري.

وكانت بعثة المنتخب السوداني الأولمبي قد وصلت إلى بنغازي أمس الثلاثاء لإجراء معسكر قصير.

يذكر أن منتخبنا الأولمبي سيواجه نظيره الرواندي بملعب بنينا في 20 سبتمبر الجاري ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس عام 2024.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

