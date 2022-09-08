الاتحاد يواجه فلامبو البورندي يوم الأحد القادم

توجهت بعثة فريق الاتحاد اليوم الخميس إلى تنزانيا لمواجهة فريق فلامبوا البورندي الأحد القادم ضمن ذهاب تمهيدي دوري أبطالِ أندية أفريقيا.

وخاض فريق الاتحاد يوم الثلاثاء آخر حصة تحضيرية له بملعب عبدالرحمن أبوالشواشي شهدت حضور معظم اللاعبين بمن فيهم اللاعب السيراليوني “موسى كامارا”.

الفريق أنهى تحضيراته الداخلية بطموح الفوز في لقاء الذهاب أمام فلامبو الرواندي الأحد القادم وضمان ورقة العبور مبكرا قبل لقاء الإياب الذي سيلعب في ملعب بنينا بمدينة بنغازي في 18 الشهرِ الجاري.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

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