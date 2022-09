باشر فريق الأخضر أمس الأربعاء معسكرا داخليا بمدينة بنغازي استعدادا لمواجهة أهلي خرطوم السوداني بملعب بنينا الأحد المقبل ضمن ذهاب تمهيدي كأسِ الكونفدرالية الأفريقية.

وبقيادة المدرب التونسي سمير شمام أجرى الفريق تدريباته المغلقة، وذلك لرفع من الروح المعنوية تأهبا لمواجهة أهلي خرطوم السوداني في 11 الشهرِ الجاري بملعب بنينا.

