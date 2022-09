يشارك منتخبنا الوطني للسباحة في البطولة العربية التي ستقام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت البعثة قد وصلت مبكرا، وذلك للتحضير للمشاركة في البطولة العربية الأولى للألعاب المائية للفئات، ويشارك المنتخب الوطني بالبطولة بـ12 سباحًا و سباحة بأشراف أربعة مدربين، ويترأس الوفد عوض عبدالله نجم عضو الاتحاد الليبي للسباحة.

