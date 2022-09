بعثة الأهلي تشد الرحال إلى زنجبار تحضيرا للقاء كمكم

توجهت بعثة فريقِ الأهلي طرابلس الأول لكرة القدم إلى زنجبار وذلك لمواجهة فريقِ كمكم الزنجباري يوم الأحد القادم ضمن تمهيدي دوري أبطال أندية أفريقيا.

وكان الفريق قد اكمل استعداداته بمعسكرٍ قصيرٍ بالقاهرة قبل توجه مواجهة كمكم زنجبار بمعنويات مرتفعة تحت إشراف المدرب التونسي “فتحي الجبال” الذي يسعى رفقة اللاعبين لتقديم مستوى لافت كالذي قدمه في الموسم الماضي في منافسات كأسِ الكونفدرالية الأفريقية عندما وصل الفريق إلى نصف نهائيِ البطولة.

