إجراء الكشف الطبي لحكام الاتحاد الفرعي بخليج سرت

سرت 09 سبتمبر 2022 (وال)- كشف رئيس اللجنة العامة للكشف الطبي فوزي الدالي لوكالة الأنباء الليبية عن إجراء الخميس، الكشوفات الطبية للعدد “20” حكمًا التابعين للاتحاد الفرعي بخليج سرت، وذلك استعدادًا للدوري الليبي الممتاز.

وقال الدالي إن الاتحاد الفرعي بخليج سرت يضم حكام مدينة أجدابيا والواحات وسرت، مشيرًا إلى إجراء الكشف في مستشفى أمحمد المقريف بمدينة أجدابيا.

وأوضح الدالي أنه ستقام اليوم الجمعة على تمام الساعة الخامسة اختبارات اللياقة البدنية لحكام المنطقة الشرقية من سرت إلى أمساعد على مضمار المدينة الرياضية للعدد 80 حكمًا. (وال) م ب/ ر ت

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