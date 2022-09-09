اخبار الرياضة

إجراء الكشف الطبي لحكام الاتحاد الفرعي بخليج سرت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سرت 09 سبتمبر 2022 (وال)- كشف رئيس اللجنة العامة للكشف الطبي فوزي الدالي لوكالة الأنباء الليبية عن إجراء الخميس، الكشوفات الطبية للعدد “20” حكمًا التابعين للاتحاد الفرعي بخليج سرت، وذلك استعدادًا للدوري الليبي الممتاز.
وقال الدالي إن الاتحاد الفرعي بخليج سرت يضم حكام مدينة أجدابيا والواحات وسرت، مشيرًا إلى إجراء الكشف في مستشفى أمحمد المقريف بمدينة أجدابيا.
وأوضح الدالي أنه ستقام اليوم الجمعة على تمام الساعة الخامسة اختبارات اللياقة البدنية لحكام المنطقة الشرقية من سرت إلى أمساعد على مضمار المدينة الرياضية للعدد 80 حكمًا. (وال) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك