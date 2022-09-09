ليبيا تحرز نتائج متقدمة ببطولة شمال أفريقيا للكاراتيه بتونس

تونس 09 سبتمبر 2022 (وال)- شاركت دولة ليبيا ببطولة شمال أفريقيا المقامة بتونس، بعدد ( 49 ) رياضيًا ورياضية من جميع مناطق ليبيا، بحصول حكام ليبيا على (4) شارات أفريقية.

هذا وقد حكام الأربعة وهم:

الحكم عبدالمولي الوحيشي قاضي ب كاتا.

الحكم علي التومي قاضي ب كومتي.

الحكم خالد مراد قاضي ب كومتي و كاتا.

الحكام أحمد الشريف قاضي ب كومتي وكاتا.

واستطاع البطل الدولي بشير عبدالرزاق الدويبي التأهل إلى الدور النهائي لبطولة zone 1 في منافسات الكومتي أواسط ميزان تحت 63 ك، بعد فوزه بثلاث مباريات متتالية ضد لاعب مصري، ولاعب جزائري ولاعب تونسي، للمنافسة على القلادة الذهبية عندما يقابل لاعب تونسي.

كما تحصلت البطلة غفران سالم عمر على القلادة البرونزية في فئة الأواسط تحت 47 ك. (وال) ر ع/ ر ت

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