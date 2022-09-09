البيضاء| انعقاد الأجتماع الأول للجنة التأسيسية لأتحاد البلياردو والسنوكر

البيضاء 09 سبتمبر 2022 (وال)- عقد بقاعة الاجتماعات بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء، الاجتماع الأول للجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للبلياردو والسنوكر، برئاسة اتحاد اللعبة طارق العريفي.

هذا وناقش الاجتماع الذي عقد أمس الخميس، جملة من المواضيع الهامة المتعلقة باللعبة، بينها توزيع المهام، وإقرار النظام الأساسي، بالأضافة إلى مخاطبة الاتحادات الفرعية والأندية الرياضية.

هذا وتطرق الاجتماع لعدة مواضيع أخرى، تخص اللعبة والرياضات التي يشملها وكيفية المشاركات الداخلية والخارجية.

يذكر أنه قد شكلت اللجنة التأسيسية بقرار رقم “306” من قبل وزارة الرياضة ومكونة من رئيس 10 أعضاء، يتقدمهم طارق العريفي رئيسًا، وأنور ميلاد الطبال نائبًا له. (وال) س أ/ ر ت

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