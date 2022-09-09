“وال”: انتهاء اختبارات اللياقة البدنية لحكام المنطقة الشرقية ببنغازي

بنغازي 09 سبتمبر 2022 (وال)- انتهت بمضمار المدينة الرياضية ببنغازي مساء اليوم الجمعة، اختبارات اللياقة البدنية لحكام المنطقة الشرقية من أمساعد إلى سرت.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية، إن الاختبارات أجريت في أجواء تشجيعية وحماسية، بحضور رئيس لجنة التحكيم العامة نصر الدين قرين.

وقال رئيس لجنة التحكيم العامة نصر الدين قرين – لمراسل “وال”- “نجنمع اليوم في مدينة بنغازي لإجراء اختبارات اللياقة البدنية لحكام الوسط والمساعدين الدوليين والدرجة الأولى، ويوم أمس كانت الاختبارات لحكام مدينة طرابلس ومصراته والمنطقة الغربية”.

وأضاف قرين أن اللجنة ستتوجه يوم غد السبت؛ لإجراء اختبارات اللياقة لحكام مدينة سبها والقطرون وغات والجفرة، متمنيًا التوفيق والنجاح للحكام.

من جهته، قال حكم وسط في بطولة الدوري الممتاز رافع الحوتي – لمراسل “وال” – “إننا نُجري اختبارات اللياقة البدنية برئاسة الدولي محمد عريبي، استعدادًا لإنطلاق بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وهناك حكام اخفقوا في اجتياز الاختبارات، وأتمنى لهم العودة واجتياز الاختبارات في الملحق، ونسبة النجاح في الاختبارات ممتازة جدًا، لولا الحظ العاثر لبعض الحكام”.

من جهة أخرى، قال الحكم الدولي لكرة القدم الشاطئية من مدينة طبرق حسين سليمان العجني: “اليوم نجني الثمار في مدة وجيزة رُغم توقف التدريبات بعد إنتهاء بطولة الدوري الليبي، وقد استمر الاختبار لمدة 4 ساعات وسط أجواء حماسية، ونتمنى التوفيق للزملاء الذين لم يُحالفهم الحظ اليوم النجاح والتوفيق في الإعادة”. (وال) م ب/ ر ت

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