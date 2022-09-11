خاص (وال) :نادي الهلال يكرم حارسه في السبعينيات السوداني (البدوي ) 

بنغازي 11 سبتمبر 2022 (وال) – قامت اللجنة التسييرية بنادي الهلال الرياضي مساء أمس السبت بتكريم حارس النادي السابق في فترة السبعينيات السوداني ” عبدالفتاح البدوي “، وذلك في بادرة وفاء وعرفان يقوم بها النادي تجاه لاعبيه القدامى الذين قدموا الكثير من أجل الغلالة الزرقاء .

وحضر حفل التكريم الاعبين القدامى والجمعية العمومية ورابطة المشجعين والمنتخب الأولمبي السوداني والمختصين في الشأن الرياضي من إعلاميين وكتاب ومعلقين رياضيين.

وعبر الرياضي السوداني ” البدوي ” في تصريح للمحرر الرياضي بوكالة الأنباء الليبية عن سعادته بهذا الكريم قائلاً (انا سعيد جداً بعد مرور ما يقارب من ( 42 ) عاما بتواجدي في ليبيا وفي مدينة بنغازي وبيتي الثاني نادي الهلال والذي لعبت له في عامي 78- 79 19) .

وأضاف ” البدوي ” في تلك الفترة كانت هناك أسماء لامعة وكنا يد واحدة ونساعد بعضنا البعض ، وقد كنا قاب بين قوسين أو أدنى في تلك السنة بالظفر ببطولة الدوري ولكننا لم نوفق بذلك. (وال _ بنغازي) م ب

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