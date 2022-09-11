“وال”: بثلاثية فريق الأخضر يفتتح الكونفدرالية

بنغازي 11 سبتمبر 2022 (وال)- أستهل فريق الأخضر مشواره في الكونفدرالية الأفريقية بفوز هام على أهلي الخرطوم السوداني بثلاثية نظيفة، ضمن ذهاب منافسات الدور التمهيدي من الكونفدرالية الأفريقية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب شهداء بنينا.

هذا وافتتاح ثلاثية الأخضر في هذه المقابلة التي توسطها الجزائري عبد الرازق عرب مبكرًا برأسية لمهاجمة سالم روما في الدقيقة (3)، مستفيدًا من عرضية زميلة صهيب بن سليمان.

وعزز الأخضر النتيجة بهدف ثان عن طريق محترفه البنيني جاك بيسان في الدقيقة (1+45) من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف البديل محمد جاد الله النتيجة بهدف ثالث برأسية أستقرت داخل شباك الحارس أحمد عبد العظيم. (وال) س أ/ ر ت

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