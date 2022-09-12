الأخضر يضرب بالثلاثة في مستهل دوري الكونفدرالية

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ضرب فريق الأخضر بثلاثية نظيفة شباك أهلي الخرطوم السوداني في مستهل ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت أهداف المباراة، التي احتضنها ملعب شهداء بنينا ببنغازي، الأول بواسطة سالم روما والثاني بواسطة البنيني جاك بيسان، في الشوط الأول، فيما جاء الهدق الثالث في الشوط الثاني بواسطة حمادي جاد الله.

وأتت انطلاقة الأخضر القوية، في هذه المواجهة، بعد غياب طويل عن المشاركة في البطولات الأفريقية. وامتد الغياب لمدة 14 عامًا، ولكن بفضل حلوله ثالثًا في منافسات دوري التتويج السداسي الموسم الماضي، عاد للمشاركة من جديد.

وبهذا الفوز نجح الأخضر في تمهيد الطريق أمامه للعبور إلى الدور الثاني من البطولة، حيث ستقام مباراة الإياب على ملعب “الجوهرة” بنادي الهلال السوداني، في 18 من سبتمبر الجاري.