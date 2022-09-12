المنتخب الليبي يحصد العديد من القلائد في طولة شمال إفريقيا للكاراتية بتونس

تونس 12 سبتمبر 2022 (وال) _ اختتمت بدولة تونس بطولة إفريقيا للكاراتية، حيث استطاع أبطال المنتخب الليبي حصد العديد من القلائد الذهبية والفضية والبرونزية.

وفي تصريح لرئيس الاتحاد الليبي العام للكاراتية (جمال الرعيض) قال: “سعدنا بالنتائج الإيجابية والمشرفة للمنتخب الوطني، ولله الحمد تحصل المنتخب على عدد 7 قلائد، 2 قلائد ذهبية، 1 قلائد فضية و4 قلائد برونزية ” كانت كالآتي:

أحمد صالح الفلاح وزن تحت 75 فئة الكبار ذهب

بشير الدويبي وزن تحت 63 فئة الأواسط ذهب

سالمة محمد المعداني وزن فوق 54 فئة الأواسط فضية

فتح الله الفريطيس وزن تحت 70 فئة الأواسط برونزية

محمد بودبوس وزن تحت 75 فئة الكبار برونزية

غفران سالم وزن تحت 47 فئة الأواسط برونزية

فريق الكاتا جماعي فئة الأواسط برونزية

وفي الختام، تقدم الرعيض بالشكر إلى وزارة الرياضة بالدولة الليبية، على دعمها المعنوي للمنتخب الوطني و اللجنة الأولمبية الليبية. (وال _ تونس) ر ع

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