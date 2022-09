منتخبنا يستضيف أوغندا وتنزانيا في دورة ثلاثية ودية

يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم في معسكر تحضيري في السابع عشر من الشهر الجاري استعدادا للدورة الثلاثية الودية التي يستضيفها بملعب بنينا.

وتضم الدورة منتخبي أوغندا وتنزانيا إلى جانب منتخبنا الوطني وذلك في الفترة ما بين 21 ن 27 من الشهرِ الجاري وستقام الدورة ضمن فترة أيام الفيفا حيث يواجه منتخبنا الوطني نظيره الأوغندي في 21 من هذا الشهر قبل مواجهة نظيرِه التنزاني في 27 من نفس الشهر.

