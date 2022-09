يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم بنظيره المنتخب الأولمبى السودانى يوم الخميس القادم بملعب شهداء بنينا الدولى ببنغازى.

المدرب الوطني المهدي أبوشاح سيجرب جل لاعبيه في هذه المباراة وذلك لاختيار تشكيلة المناسب قبل مواجهة المنتخب الرواندي في العشرين من الشهر الجاري بملعب بنينا في ذهاب تصفيات كأس أفريقيا تحت سن 23 عاما المؤهلة لأولمبياد باريس عام 2024.

