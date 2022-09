ضمن استعداداته لدوري الممتاز لكرة القدم يواجه فريق الأهلي بنغازي فريق أهلي الخرطوم السوداني وديا بملعب بنبنا ببنغازي.

وستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بحضور الجمهور وستكون المباراة فرصة للمدرب التونسي شهاب الليلي للاستفادة منها و وضع التشكيل المناسب للفريق لتعويض الموسم الماضي والمنافسة على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي بنغازي يلتقي أهلي الخرطوم السوداني وديا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار