طبرق تنظم بطولة ليبيا للمياه المفتوحة    

طبرق 13 ديسمبر 2022 (وال) –عقدت اللجنة المشرفة على بطولة ليبيا للمياه المفتوحة، بمقر بلدية طبرق اجتماعا لمناقشة الترتيبات الخاصة ببدء البطولة.

وصرح نائب رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة طبرق، ورئيس نادي المنارة البحري للسباحة عبدالسلام خميس بواجويلي لوكالة الأنباء الليبية ” تم عقد اجتماع يوم الإثنين في مقر بلدية طبرق للجنة المشرفة على تنظيم بطولة ليبيا للمياه المفتوحة، وذلك لوضع الترتيبات الازمة والنهائية قبل انطلاق البطولة، والتي سيكون موعدها يوم السبت القادم في نسختها الرابعة باستضافة نادي المنارة البحري، وتابع بواجويلي بان لجنة الاستقبال متكونة من مستوى رفيع ستبدأ في استقبال الضيوف من يوم الأربعاء القادم.

كما أشار بأن البطولة ستقام على أربع مستويات، الأول لفئة البراعم لمسافة ( 1000) متر، والثاني لفئة الآمال مسافة (2000) متر، والثالث لفئة الاواسط مسافة ( 3000 ) متر، والرابع لفئة الكبار مسافة ( 5000 )، متر وستكون المشاركة لعدد ( 10 ) سباحين لكل فئة، مقسمة على مجموعتين، ( 5 ) من الشرق، و(5 ) من الغرب .

وأضاف بواجويلي بالنسبة للسباحين المشاركين من مدينة طبرق ستكون المشاركة لفئة البراعم على النحو التالي:

حبيب عبدالسلام خميس بواجويلي من نادي المنارة البحري. ومحمد علي أحمد اسحام من نادي المنارة البحري. ومحمد فرج ارحومة من نادي الصقور.

أما فئة الآمال ستكون المشاركة للسباحين أحمد يوسف الفرجاني من نادي المنارة البحري، ومحمد عبدالسلام بواجويلي من نادي المنارة البحري، وياسر امبارك خميس من نادي الصقور.

أما فئة الاواسط ستكون للسباح أحمد فرج ارحومة من نادي المنارة البحري.

وختاما فئة الكبار المشاركة ستكون للسباحين علي صالح علي من نادي الصقور طبرق، وعوض أدريس رضوان من نادي المختار طبرق، وأيوب احميدة الشاعري من نادي البطنان بالخاثر”.

يذكر أن نادي المنارة البحري، كان قد استضاف العديد من البطولات أعوام ( 1982/2012/2016/2022).(وال طبرق) م ع / س خ.

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