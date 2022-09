باشر فريق المحلة الأول لكرة القدم استعداته للموسم الجديد بملعب النادي.

المحلة الذي نجح في البقاء في الدوري الممتاز خاض أول حصة تدريبية له بقيادة المدرب الوطني صبري قشوط حيث شهدت التدريبات حضور الوافدين الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الحالية بالإضافة إلى لاعبي الموسم الماضي.

