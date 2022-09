اختتمت بمدينة بنغازي الدورة التدريبية المتقدمة لمدربي كرة القدم المحليين المستوى الأول.

الدورة التي تواصلت على مدى خمسة أيام وبإشراف المحاضر والخبير الدولي اليوناني اثانوسيوس تيرزيس تضمنت محاضرات على الفترتين الصباحية والمسائية، حيث وقع التركيز على الجوانب النظرية والعملية بملعب كرة القدم بجامعة بنغازي.

