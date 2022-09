السويحلي يواصل استعدادته لدوري الممتاز

يواصل فريق السويحلي الأول لكرة القدم تحضيراته بكثافة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويشرف المدرب الوطني علي المرجيني على تدريبات بمشاركة جميع اللاعبين، وذلك للاستعداد بشكل مميز لإسعاد جماهير السويحلي التي تمني النفس بأن يقدم الفريق موسما استثنائيا ويحقق مراكز متقدمة في المسابقة الجديدة.

يذكر أن السويحلي سيلتقي الخمس في الأسبوع الأول الذي من المتوقع أن ينطلق في الخامس من شهر أكتوبر القادم.

