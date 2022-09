أساريا يواصل استعداداته للدوري الممتاز لكرة القدم

يواصل فريق أساريا الأول لكرة القدم بقيادة التونسي محمد الزواغي تدريباته اليومية استعدادا للموسم الجديد.

أساريا الضيف الجديد على المسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم جاء للمحافظة على موقعه ضمن الأندية المشاركة في الممتاز كمرحلة أولى حيث تعاقدت إدارة النادي مع العديد من اللاعبين وذلك لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الدوري.

يذكر أن أساريا سيواجه فريق الأهلي طرابلس في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

