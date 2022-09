نجم الكرة العراقية يونس محمود: العالم على موعد مع مهرجان كروي استثنائي في قطر

أكد يونس محمود، نجم المنتخب العراقي السابق، وسفير كأس العالم FIFA قطر 2022، أن مشجعي كرة القدم في العالم على موعد مع مهرجان كروي غير مسبوق خلال المونديال، مشيداً بما أنجزته قطر على طريق الإعداد لاستضافة النسخة الأولى من كأس العالم في المنطقة.

وقال محمود إن استضافة المونديال في العالم العربي حلم نجحت قطر في تحقيقه، مشيراً إلى أن تنظيم البطولة في المنطقة يحمل أهمية كبيرة، حيث يمثل فرصة لتعريف العالم على الثقافة العربية، وإلقاء الضوء على التراث العريق للمنطقة في كل بيت في أوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها، في ضوء الدور الذي تلعبه كرة القدم في التقريب بين الناس، وتأثيرها على المجتمعات، فهي على حد تعبيره تحيي آمال الشعوب، وتابع:” لقد شهد الجميع ما تمكن منتخبنا الوطني من تحقيقه في عام 2007، عندما أحرز لقب كأس آسيا. لقد كان إنجازاً غير المشهد تماماً في العراق.”

وفي حوار لموقع Qatar2022.qa؛ تطرّق القائد السابق لمنتخب أسود الفرات، إلى الإعلان في 2010 عن نجاح قطر في الحصول على حق تنظيم كأس العالم 2022، وقال : ” كان الإعلان عن فوز قطر بحق استضافة المونديال لحظة تاريخية بالنسبة لنا كعرب، فقد أكدت قطر والقيادة القطرية منذ البداية أن هذا مونديال لكل العرب، وهو فخر كبير لنا. كنا نتساءل في الماضي: هل سيحظى العرب بفرصة استضافة المونديال في يوم من الأيام، لقد كان حلماً عربياً تمكنت قطر من تحقيقه على أرض الواقع.”

وأضاف سفير كأس العالم، والذي لعب ضمن صفوف أندية عراقية وقطرية وإماراتية وسعودية: “عند الإعلان عن فوز قطر بحق الاستضافة كان المنتخب العراقي يلعب في نصف نهائي كأس الخليج باليمن أمام منتخب الكويت، وكانت المباراة قد وصلت لركلات الترجيح، عندما عم الملعب صمت مفاجئ، ثم أعلنت الشاشة الضخمة فوز قطر بحق استضافة نسخة 2022 من كأس العالم. في تلك اللحظة ساد الفرح أرجاء الملعب، وتصاعدت الهتافات من الجميع من كويتيين ويمنيين وعراقيين.”

وعن أصداء استضافة المونديال لأول مرة في العالم العربي لدى جمهور كرة القدم في العراق؛ يرى يونس أنه بالرغم من عدم تأهل العراق للمونديال؛ إلا أن ملايين العراقيين حريصون على متابعة منافسات النسخة الأولى من البطولة في العالم العربي والشرق الأوسط، لافتاً إلى أن كرة القدم تحظى بشعبية كبيرة في العراق التي يتجاوز عدد سكانها 40 مليون نسمة، كما أن قرب المسافة بين قطر والعراق سيشجع الجماهير على السفر في رحلة قصيرة إلى قطر، لحضور منافسات البطولة من المدرجات.

وأضاف: ” أينما ذهبت في العراق أجد الناس يتساءلون كيف يمكنهم الذهاب إلى قطر وكيف يمكنهم حجز التذاكر وأماكن الإقامة، الكل يريد المشاركة في هذا الحدث التاريخي.”

وتابع يونس: “جميع العراقيين يعشقون كرة القدم، ويحبون متابعة كأس العالم بشكل خاص، لقد منحتنا قطر الفرصة لحضور منافسات المونديال الذي يقام لأول مرة على مقربة منا. فالآن أصبح بإمكان سكان المنطقة قيادة سياراتهم إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم؛ سواء من العراق أو الأردن أو سوريا أو السعودية، والاستمتاع بمشاهدة أفضل لاعبي العالم يتنافسون على اللقب الأهم في عالم كرة القدم.”

ويرى يونس أن مونديال قطر 2022 سيلعب دوراً كبيراً في تحسين مستوى كرة القدم في المنطقة، وقال: “هناك منتخبات قوية في المنطقة لم تتأهل للمونديال، مثل الجزائر ومصر والعراق، ولا شك أن كل منها بذل أقصى ما بوسعه للمشاركة في البطولة، والفوز بفرصة اللعب في كأس العالم أمام جمهوره، ومن المؤكد أن هذا من شأنه تعزيز مستوى منتخبات دول المنطقة وشعبية اللعبة في المستقبل.”

ويمثل العرب في المونديال المرتقب أربعة منتخبات هي السعودية والمغرب وتونس، إضافة إلى ممثل البلد المستضيف قطر، ويتوقع أن تحظى جميعها بدعم ملايين المشجعين من الجمهور العربي الذي سيسعد برؤية منتخب عربي ينجح في الوصول إلى المراحل النهائية من البطولة.

وفي هذا السياق أضاف النجم العراقي: “العرب يعشقون كرة القدم، فهي مصدر السعادة للكثيرين، بغض النظر عن خلفياتهم، والمنتخبات الوطنية تدرك ذلك وتعرف ما تعنيه بطولة بحجم كأس العالم، وأنا أعلم جيداً أن المنتخبات التي لم تتمكن من التأهل هذه المرة ستبذل قصارى جهدها لإسعاد جماهيرها في النسخ المقبلة من المونديال، أما المنتخبات التي تأهلت للبطولة، فنحن نترقب سفرهم إلى قطر برفقة أعلام بلدانهم ليكونوا مصدر فخر لنا جميعاً.”

وحول المشاركة الأولى المرتقبة لمنتخب قطر في كأس العالم؛ يرى محمود، الذي أحرز العديد من الألقاب خلال مشاركته لخمس سنوات ضمن صفوف الغرافة القطري، أن لاعبي قطر بإمكانهم تقديم أداء جيد خلال المونديال، وقال: مشاركة العنابي تأتي في وقت يشهد تطوراً في أداء نجومه، خاصة لاعبين مثل أكرم عفيف والمعز علي وبسام الراوي، وفي عالم كرة القدم لا شيء مستحيل، كما أن اللعب على أرضهم ووسط جمهورهم يمثل حافزاً في غاية الأهمية، ولا شك أنهم سيقدمون أداءً متميزاً في البطولة.”

ويحتل يونس محمود، الذي أحرز 57 هدفاً في 148 مباراة دولية، مكانة خاصة لدى جمهور كرة القدم في العراق، بعد أن قاد أسود الرافدين إلى منصة التتويج بلقب كأس آسيا 2007، عندما سدد رأسية استقرت في شباك المنتخب السعودي، لتعمّ الفرحة أرجاء العراق، وليحتفل ملايين العراقيين بالفوز التاريخي لمنتخب بلادهم.

ويتطلع يونس محمود، الذي يعيش في قطر منذ سنوات، إلى ما يعدّه منظمو البطولة للمشجعين القادمين إلى الدوحة من جميع أنحاء العالم، وقال: ” أعتقد أن كأس العالم سيكون شهراً بلا نوم في قطر، سيكون شهراً ممتعاً للغاية، فإلى جانب مباريات البطولة؛ ستكون الأجواء رائعة في الدوحة مع الأنشطة والفعاليات التي ستنظم للجماهير. أرى أنه سيكون كرنفالاً استثنائياً لن ينساه العالم. كل من سيحالفه الحظ في الحضور، سيكون قد حقق أمنيته، وستبقى البطولة بصمة خالدة في ذاكرته يرويها لأحفاده.”

يشار إلى أن منافسات مونديال قطر 2022 تقام في ثمانية استادات مونديالية، وتبدأ بمباراة الافتتاح في استاد البيت يوم 20 نوفمبر بين قطر والإكوادور، وتختتم في استاد لوسيل بتتويج الفائز باللقب في 18 ديسمبر، تزامناً مع اليوم الوطني لدولة قطر.

