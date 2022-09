المنتخب الأولمبي يواجه نظيره السوداني

يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم نظيره السوداني اليوم في مباراة ودية ثانية بملعب شهداء بنينا الدولي.

ستشهد المباراة مشاركة المحترفين بعد وصول الثنائي أنس الشبلي ومحمد خليل للمشاركة في آخر اختبار ودي لمنتخبنا، قبل مواجهة ضيفه الرواندي في 20 سبتمبر الجاري بملعب بنينا في مستهل تصفيات كأس إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد باريس.

يذكر أن منتخبنا قد فاز على الأولمبي السوداني بهدف نظيف في مباراة ودية أقيمت الجمعة الماضية.

