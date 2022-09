فريق الاتحاد يصل بنغازي ويباشر استعداداته لمقابلة فلامبو

وصلت بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى بنغازي قادما من تنزانيا، وذلك للاستعداد لمباراة الإياب أمام فريق فلامبو البوروندي ضمن الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الاتحاد الذي خاض مباراة ذهاب على أرضية ملعب عزام بدار السلام بتنزانيا وخسرها بهدف دون رد؛ سيعمل طاقمه الفني ولاعبوه على تعويض نتيجة المباراة وتحقيق التأهل إلى الدور 32 وإسعاد جماهيره العريضة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

