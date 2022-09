الأهلي طرابلس يجري مرانه الأخير بملعب النادي

أجرى فريق الأهلي طرابلس الأول لكرة القدم مرانه الأخير أمس بملعب النادي لتتوجه البعثة إلى بنغازي، وذلك للقاء فريق كمكم الزنجباري ضمن إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي طرابلس الذي حقق تفوقا مريحا في مباراة الذهاب على فريق كمكم الزنجباري على أرض الأخير بهدفين دون رد, يدخل مباراة الإياب بأريحية وسيحاول المدرب فتحي جبال واللاعبين حسم التأهل بفوز آخر في المباراة التي ستقام السبت المقبل بملعب شهداء بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

