الأخضر يواصل تدريباته استعدادا لمباراة أهلي الخرطوم

يواصل فريق الأخضر تدريباته الجماعية تحت إشراف المدرب التونسي سمير شمام؛ استعدادًا لمباراة الإياب أمام نظيره أهلي الخرطوم السوداني بكأس الكونفدالية.

الأخضر الذي حسم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة سيخوض مباراة لتأكيد فوزه العريض وأحقيته في تأهل الدور 32.

وخاض الفريق تدريباته بروح معنوية عاليا وبتواجد كل لاعبي الفريق.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام في ليبيا أيضا وذلك لعدم جاهزية الملاعب في السودان حاليًا.

