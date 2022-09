فاز فريق الأهلي بنغازي على ضيفه فريق أهلي خرطوم السوداني بهدفين دون مقابل في مباراة ودية جرت بملعب شهداء بنينا.

الهدف الأول سجله الهداف أحمد كرواع بطريقة جميلة، فيما تكمن معتز المهدي من تسجيل الثاني بضربة رأسية.

يذكر أن الأهلي بنغازي يواصل استعداداته بشكل مكثف للموسم الجديد بقيادة مربه شهاب الليلي، وذلك للمنافسة على لقب الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

