يواصل فريق دارنس الفريق الأول لكرة القدم تدريباته تحت إشراف المدرب المصري مصطفى مرعي والطاقم الفني المصاحب له.

وشهدت التدريبات تواجد المحترفين الجزائري وائل بن معمر والغابوني فرانك أنغونغا والتونسي حسين بن يحيى في انتظار التحاق بقية محترفي الفريق.

يذكر أن دارنس يواجه الهلال في افتتاح الدوري الممتاز الذي حدد له يوم الخامس من شهر أكتوبر موعدا لانطلاقه.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

