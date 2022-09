النصر يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته؛ استعدادًا لخوض غمار منافسات الموسم الجديد وكأس الكنفدرالية الأفريقية.

جرت التدريبات تحت إشراف المدرب الوطني سالم الجلالي مؤقتا إلى حين قدوم المدرب الصربي زوران ميلينكوڤتش، وحضر المران أغلب لاعبي الفريق المحليين والمحترفين.

يذكر أن النصر سيلتقي الصقور في افتتاح الدوري الممتاز، وفي كأس الكنفدرالية الأفريقية سيلتقي في الدور 32 الفائز من أساس تيليكوم جيبوتي أوفريق كيغالي رواندي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

