يواصل فريق التحدي الأول لكرة القدم استعداداته على قدم وساق للموسم الجديد.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على أرضية الملعب الرئيسي للنادي في منطقة الصابري، حيث شهد المران الأول، حضور اللاعبين المحترفين والوافدين الجدد وبقية اللاعبين تحت إشراف المدرب رمضان الورفلي، الذي يقود الفهود في الموسم الجديد.

