يواصل فريق الهلال الأول لكرة القدم بالنادي الاستعدادات؛ لخوض غمار منافسات الدوري الممتاز.

خاض الهلال مساء أمس حصة تدريبية جديدة تحت قيادة المدرب التونسي أنيس الباز على أرضية ملعب النادي، وشهدت التدريبات حضور جل لاعبي الفريق.

يذكر أن الهلال سيلتقي دارنس في افتتاح الدوري الممتاز لكرة القدم.

