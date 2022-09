الأهلي بنغازي يواجه الكويت الكويتي في افتتاح البطولة العربية

أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة السلة عن وقوع ممثل ليبيا فريق الأهلي بنغازي ضمن مجموعة قوية ضمت كلا من الكويت الكويتي والاتحاد السكندري وأهلي حلب السوري.

وسيبدأ الأهلي بنغازي مشوار البطولة بمواجهة فريق الدولة المستضيفة الكويت الكويتي، وفي اللقاء الثاني سيواجه الاتحاد السكندري، ويختتم مبارياته بلقاء أهلي حلب.

يذكر أن البطولة ستقام بدولة الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: الكويت الرياضي – الاتحاد السكندري – أهلي حلب السوري – أهلي بنغازي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري – الرياضي اللبناني – الغرافة القطري – الميناء اليمني.

المجموعة الثالثة: الأهلي البحريني – البشائر الرياضي العماني – كاظمة الرياضي – السد القطري

المجموعة الرابعة : الجهراء الرياضي – بيروت اللبناني – وداد بوفاريك الجزائري – دجلة الجامعة العراقي

