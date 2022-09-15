لجنة المسابقات تُؤكد انطلاق دور الـ 16 من مسابقة الكأس في موعدها المحدد

طرابلس 15 سبتمبر 2022 (وال)- كشفت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن موعد انطلاق مباريات دور الــ 16 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم لموسم 2021 – 2022 في موعدها المحدد وهو الأول من شهر أكتوبر المقبل.

هذا وجاء ذلك في تعميم وجهته اللجنة إلى رؤساء أندية الدوري الممتاز ورؤساء الاتحادات الفرعية، بتأكيدها على انطلاق مباريات دور الــ 16 بنفس الموحد المحدد، وعلى نفس الجدول المحدد، دون تغيير، مطالبة للأندية بسرعة تسجيل اللاعبين والمرافقين في أقرب وقت. (وال) م ب/ ر ت

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