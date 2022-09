حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد سحب قرعة بطولة الأمم الأفريقية للمحليين، في الأول من شهر أكتوبر المقبل بالعاصمة الجزائرية.

وستقام البطولة في الجزائر، خلال الفترة ما بين الثالث عشر من شهر يناير والرابع من شهر فبراير من العام المقبل.

يذكر أن منتخبنا الوطني قد سبق له الفوز بلقب بطولة أفريقيا للمحليين عام ألفين وأربعة عشر.

