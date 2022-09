الأولمبي يباشر معسكره خارجي بتونس تحضيرا للموسم الجديد

وصلت بعثة فريق الأولمبي إلى العاصمة التونسية؛ وذلك استعدادًا للدخول في معسكر مغلق تحضيرا للموسم الجديد.

وسيقام المعسكر بإشراف المدرب التونسي طارق ثابت بتواجد جميع اللاعبين السابقين الذين تعاقدت معهم إدارة النادي لتعزيز إمكانيات الفريق وتحقيق التأهل إلى مرحلة التتويج مجددا.

يشار إلى أن الأولمبي سيبدأ مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة فريق الاتحاد بطل المسابقة في الموسم الماضي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

