توجه فريق الاتحاد المصراتي الأول لكرة القدم إلى مدينة جربة التونسية وذلك لدخول في معسكر خارجي؛ استعدادًا للموسم الجديد.

ويقيم الاتحاد المصراتي هذا المعسكر لمدة 10 أيام؛ بقيادة البلجيكي لوك إيمال الذي يسعى للوصول بالفريق إلى مستوى متميز بالتواجد في مرحلة التتويج في الموسم الجديد.

يذكر أن الاتحاد المصراتي أمام نظيره أبوسليم في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.

