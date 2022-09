لجنة التحكيم تحدد موعد ملتقى حكام كرة القدم ببنغازي

حددت لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد ملتقى الحكام الدوليين والدرجة الأولى والواعدين في مدينة بنغازي، خلال الفترة من 18 إلى 22 من شهر سبتمبر الجاري.

وراسلت لجنة التحكيم الحكام المستهدفين لحضور الملتقى الذي يشرف عليه الاتحاد الليبي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيكون الملتقى فرصة لمعرفة مدى جاهزية الحكام المحليين لدوري الممتاز لكرة القدم.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

