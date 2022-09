أعيد بمدينة العجيلات افتتاح ملعب الخماسية وسط حضور جماهير غفيرة.

وشهد حفل الافتتاح إقامة مباراة استعراضية لفريق الأمواج الزرقاء بقيادة لاعب المنتخب الكرة المصغرة وأفضل لاعب في أفريقيا محمد خميس صقر الذي صرح للأحرار أنه في مفاوضات مع نادٍ سعودي من المرجح أن ينتقل إليه العام القادم.

