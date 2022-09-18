اختتام بطولة ليبيا للسباحة في المياه المفتوحة المقامة في طبرق  

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت بنادي المنار البحري بمدينة طبرق، السبت، بطولة ليبيا للسباحة في المياه المفتوحة بمشاركة أندية من مدن عدة.

وشارك في البطولة أندية من طرابلس والخمس ومصراتة ووزارة وطبرق في فئات البراعم والآمال والأواسط والكبار.

وسجلت النتائج على النحو التالي :

فئة البراعم مسافة 1000 متر:

الأول : يوسف جلال الوليد من نادي ذات السواري طرابلس.

الثاني : عبدالرحيم ابو القاسم راشد من نادي ذات السواري طرابلس.

الثالث : مهند خالد المفتي من نادي ذات السواري طرابلس.

فئة الاشبال مسافة 2000 متر:

الأول : ابوبكر صديق التريكي نادي الخمس.

الثاني : سعيد عبداللطيف ابورقيبة نادي ذات السواري طرابلس.

الثالث : عبدالرحمن ابو القاسم راشد من نادي ذات السواري طرابلس.

فئة الأواسط مسافة 3000 متر:

الأول : سراج عبدالرازق سويد من نادي جنزور طرابلس.

الثاني : لؤي رشاد بن غرسة نادي جنزور طرابلس.

الثالث : محمد صالح بوقرين نادي قاريونس بنغازي.

فئة الكبار مسافة 5000 متر:

الأول : علي محمد بن رجب نادي الخمس.

الثاني : علي صالح محمد نادي الصقور طبرق.

الثالث : عوض إدريس رضوان نادي المختار طبرق.

وفي نهاية البطولة وبحضور الاتحاد العام للسباحة والاتحاد الفرعي للسباحة في طبرق وبلدية طبرق ونادي المنارة البحري وعدد كبير من محبي رياضة السباحة وزعت القلائد وشهادات التقدير على الفائزين في كل الفئات.