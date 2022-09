يواصل منتخبنا الوطني للشباب تحت سن 20 عامًا معسكره التدريبي بمدينة بنغازي؛ استعدادًا لخوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية القادمة.

وعاد منتخبنا الوطني تحت 20 عاماً، للتدريبات بقيادة المدرب الوطني عياد القاضي بعد أن أجرى مباراة ودية فاز بها على المنتخب السوداني الأولمبي بهدفين دون رد.

يُذكر أن منتخبنا الوطني للشباب تنتظره المشاركة في التصفيات الأفريقية لمنتخبات الشباب التي ستستضيفها مدينة السويس بمصر، حيث سيلعب منتخبنا الوطني للشباب ضمن مجموعة منتخبات شمال أفريقيا، التي تضم منتخبات المغرب والجزائر وتونس، وذلك خلال الفترة من 18 أكتوبر المقبل إلى 24 من الشهر نفسه.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post منتخبنا الوطني تحت 20 عاما يواصل استعداداته بمدينة بنغازي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار