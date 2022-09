الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع المريخ السوداني

فاز فريق الأهلي طرابلس على فريق كمكم الزنجباري برباعية نظيفة في ملعب بنينا ضمن إياب الدورِ التمهيدي لدوري أبطال أندية إفريقيا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية الأهلي كل من المحترف إبراهيم تانديا وأحمد التربي في مناسبتينِ و أحمد القديري.

وبهذه النتيجة يتجاوز الأهلي طرابلس الفريق الزنجباري بمجموعِ ستة أهداف دون مقابل؛ ليضرب موعدا مع نظيره المريخ السوداني في الثامنِ من أكتوبر القادم ضمن دور الـ32.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

