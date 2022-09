يلتقي فريق الاتحاد بفريق فلامبو البوروندي اليوم الأحد في مباراة ضمن إياب تمهيدي دوري الأبطال أفريقيا لكرة القدم بملعب شهداء بنينا.

وخاض فريق الاتحاد الذي فقد مباراة الذهاب بهدف وحيد، برنامجا تدريبيا تحضيرا للقاء العودة وكله أمل في تعويض خسارة لقاء الذهاب، إذ يتطلع الفريق لتجاوز هذا الدور والتقدم أكثر في المسابقة.

