تأهل ممثل ليبيا فريق فريق الأخضر رسميا للدور الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعد تعادله مع أهلي الخرطوم السوداني دون أهداف على ملعب شهداء بنينا.

وجاء تأهل فريق الأخضر بعد فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة؛ ليخوض مباراة إياب الدور التمهيدي للكنفدرالية بأريحية تامة، وسيلتقي الأخضر نادي عزام التنزاني، في الدور التمهيدي الثاني، خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

