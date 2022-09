يواصل فريق الأولمبي معسكره التدريبي بعين دراهم التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

وضمن البرنامج التدريبي لأولمبي الزاوية حصص تدريبية مكثفة صباحية ومسائية ويسعى المدرب التونسي طارق ثايت لقيادة القلعة الزرقاء نحو موسم استثنائي ولتكرار إنجاز الفريق في الفوز بلقب الدوري الليبي عام 2004.

يذكر أن الأولمبي سيقتتح مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة قوية أمام بطل الموسم الماضي فريق الاتحاد في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز الجديد.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأولمبي يواصل معسكر التدريبي بعين دراهم التونسية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار