دوري أبطال أفريقيا.. الاتحاد ينهي الشوط الأول متعادلا مع فلامبو البوروندي

بنينا 18 سبتمبر 2022 (وال) -انتهى الشوط الأول من لقاء ممثل ليبيا الاتحاد، وضيفه فلامبو البوروندي، وذلك بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، لحساب إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي تقام حاليا على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وتمكن ممثل ليبيا الاتحاد في هذه المقابلة التي يتوسطها الحكم الجزائري قموح يوسف، من التسجيل مبكرا من علامة الجزاء نفذها مهاجمه معاذ عيسى، فيما أحرز الفريق الضيف فلامبو البوروندي هدف التعادل بواسطة لاعبه جيلبرتو أنبازي، وذلك في الدقيقة (20).(وال بنينا) س إ / س خ.

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