تم يوم أمس بنادي الهلال عملية التسليم والتسلم بين الإدارة السابقة للنادي اللجنة التسييرية الجديدة.

وشهدت مراسم التسليم التسلم التي أقيمت بمقر النادي، حضور مدير مكتب الرياضة بنغازي الدكتور عمر الخفيفي ورئيس الجمعية العمومية بالنادي علي عبدالرحمن واللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمعية العمومية ورئيس اللجنة التسييرية علي الشريف، ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق بالنادي فوزي جعودة، وأعضاء مجلس الإدارة السابقة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post اللجنة التسييرية الجديدة لنادي الهلال تستلم مهامها appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار