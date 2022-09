تعادل فريق الاتحاد المصراتي ودياً مع فريق اتحاد بن قردان التونسي استعداداً للموسم الجديد ضمن معسكره التدريبي بتونس.

وانتهت المباراة بتعادل إيجابي هدفين لهدفين وكان الاتحاد المصراتي قد توجه منذ أيام إلى مدينة جربة التونسية للدخول في معسكرٍ خارجيٍّ تحضيرا للموسم الجديد بقيادة مدرب الفريقِ البلجيكي لوك إيمال وسيستمر المعسكر 10 أيام.

يذكر أن فريق الاتحاد المصراتي يفتتح الموسمِ الجديد بمواجهة أبوسليم في الأسبوعِ الأول من الدوري الممتاز.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحاد المصراتي يتعادل ودياً مع اتحاد بن قردان 2-2 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار