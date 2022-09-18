الاتحاد يودع دوري أبطال أفريقيا من الأدوار الأولى

بنينا 18 سبتمبر 2022 (وال) -ودع ممثل ليبيا فريق الاتحاد دوري أبطال أفريقيا من الأدوار الأولى، رغم تفوقه على ضيفه فلامبو البوروندي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك لحساب أياب الدور التمهيدي من البطولة ذاتها.

ويرجع خروج الاتحاد في هذه المباراة التي جرت اليوم الأحد، على أرضية ملعب شهداء بنينا، وتوسطها الحكم الجزائري قموح يوسف، على خلفية مجموع المبارتين، حيث الأفضلية كانت لممثل بروروندي فلامبو الذي نجح في تسجيل هدف خارج دياره، وأفضلية هدف لقاء الذهاب.(وال بنينا) س إ س خ.

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