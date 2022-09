انطلاق فعاليات ملتقى حكام كرة القدم بمدينة بنغازي

انطلقت صباح اليوم بمدينة بنغازي فعاليات ملتقى الحكام الدوليين، والمساعدين الدوليين وحكام النخبة، الذي يقام بإشراف لجنة التحكيم العامة باتحاد الكرة.

افتتح الملتقى رئيس لجنة التحكيم الحكم الدولي السابق نصر الدين قرين في حضور خبير التحكيم لدى الفيفا المحاضر الدولي المصري عصام عبدالفتاح، وأكثر من 30 حكماً من مختلف مناطق ومدن ليبيا، وسيتواصل الملتقى حتى يوم الخميس، وسيشهد محاضرات نظرية وعملية، وتأتي إقامة هذا الملتقى لإعداد الحكام قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز في مطلع الشهر المقبل.

